Caen 5 tras operativo en Los Reyes; entre los detenidos está presunto extorsionador de refresquera

Los Reyes, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Agentes de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), brindaron apoyo operativo a la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la ejecución de cinco órdenes de cateo en Los Reyes, que permitieron la detención de cinco personas, entre ellas un hombre investigado por su presunta participación en el cobro de extorsiones a una empresa en Zamora.

Las diligencias fueron encabezadas por la FGE, con el respaldo de las fuerzas estatales y federales, como parte de las investigaciones relacionadas con actividades delictivas en esta región de Michoacán.

Entre los detenidos se encuentra Jesús “N”, quien es investigado por su posible participación en el cobro de extorsiones a una empresa refresquera, luego de que las indagatorias identificaran depósitos presuntamente relacionados con este delito en una cuenta bancaria a su nombre. Asimismo, se investiga su posible vinculación con una célula delictiva que opera en Los Reyes.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y diversos envoltorios con una sustancia con características propias de la metanfetamina, seis máquinas tragamonedas, una báscula gramera, ropa táctica y otros indicios.

También fueron asegurados siete vehículos, entre camionetas y motocicletas, de los cuales seis cuentan con reporte de robo, mismos que quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las cinco personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica. La SSP mantiene la coordinación interinstitucional para combatir la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de las familias michoacanas.