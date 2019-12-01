Encuentran a Valentina, niña desaparecida en Querétaro; hay dos detenidas

Querétaro, Qro., 9 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que Valentina García Lugo, de 5 años de edad, fue localizada con vida, como resultado de los actos de investigación realizados por personal de la Policía de Investigación del Delito (PID).

Durante las acciones de investigación, personal de esta Fiscalía logró la localización de la menor en compañía de dos mujeres, quienes fueron detenidas en flagrancia por su probable intervención en el delito de retención y sustracción de personas menores de edad y puestas a disposición de esta Fiscalía para determinar su situación jurídica.

La menor fue trasladada bajo resguardo de personal de esta institución y se le brindará la atención y protección necesarias para garantizar su bienestar.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro agradece a la ciudadanía por su colaboración y apoyo en la difusión de la Alerta AMBER, así como a quienes se sumaron a través de la red #Conectar, fortaleciendo las acciones de búsqueda y localización.