Cae "El Moco", presunto líder criminal de Puebla relacionado con delitos federales; fue candidato de Fuerza por México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 12:49:35

Zacatlán, Puebla, a 9 de octubre 2026.- Autoridades de seguridad de Puebla confirmaron la detención de Juan “N”, alías “El Moco” y/o “El Chaparro”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en dicho estado e Hidalgo.

De acuerdo con la información oficial, la captura del sospechoso se logró en Zacatlán, mediante una estrategia coordinada entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Igualmente, se detalló que en el operativo, los uniformados también aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego, indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades relacionan al detenido con hurto de hidrocarburos, portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud.

Sin embargo, es señalado principalmente por actividades de huachicoleo en la Sierra Norte de Puebla y en Hidalgo, mayormente en los municipios de Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, además de distintos puntos hidalguenses.

La información oficial indica que es la segunda vez que “El Moco” es detenido, la primera ocurrió en octubre de 2020, cuando le aseguraron 97 envoltorios con una sustancia de características similares a la metanfetamina y una escopeta recortada.

Juan “N”, fue candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Chignahuapan en las elecciones de 2024 y llegó a ser declarado ganador, pero el resultado fue anulado por irregularidades y se convocó a comicios extraordinarios.