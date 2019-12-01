Cae “El Barbas” y su banda en operativo de Harfuch en Michoacán: De Altozano a Uruapan, doce cateos contra red de secuestro y robo a traileros dejan 10 detenidos y 3 heridos en una balacera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 13:54:58

*La SSPC, en coordinación con Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR, ejecutó un amplio despliegue federal que permitió la captura de diez presuntos integrantes de una organización criminal vinculada con “Pueblos Unidos/Templarios”. Entre los detenidos estaría José Gerardo “N”, alias “El Barbas”, señalado como líder de una célula dedicada al robo de transporte de carga y secuestro exprés. Una agresión armada contra agentes federales en Uruapan dejó elementos lesionados.

Morelia, Mich., a 9 de octubre de 2026.— Un operativo federal contra el crimen organizado, desarrollado bajo la coordinación de instituciones de seguridad del Gobierno de México, asestó un golpe a una presunta red dedicada al secuestro de operadores y robo de tráileres en las carreteras de Michoacán, con la detención de diez personas, entre ellas quien sería su principal dirigente, José Gerardo “N”, alias “El Barbas”.

La acción, en la que participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, junto con la Secretaría de Marina (SEMAR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Policía Federal Ministerial (PFM), contempló el cumplimiento simultáneo de 12 órdenes de cateo en Morelia, Uruapan y Pátzcuaro.

El despliegue permitió intervenir distintos inmuebles presuntamente relacionados con una estructura criminal que habría convertido diversos corredores carreteros de Michoacán en zonas de operación para el robo de mercancías y la privación de la libertad de transportistas.

De la exclusiva zona de Altozano a las calles de Uruapan: cae presunto mando criminal

Entre los principales resultados del operativo destaca la presunta captura de José Gerardo “N”, conocido como “El Barbas”, identificado en información relacionada con la investigación como supuesto líder de la organización delictiva.

Su detención habría ocurrido durante uno de los cateos realizados en la zona residencial de Altozano, al sur de Morelia, donde las fuerzas federales desplegaron acciones de investigación y cumplimiento de órdenes judiciales.

La célula criminal estaría presuntamente vinculada con “Pueblos Unidos” o con los “Caballeros Templarios”, organizaciones con la que, de acuerdo con la información obtenida, mantendrían relaciones operativas.

Las investigaciones apuntan a que la organización mantenía presencia en carreteras de Lázaro Cárdenas, Taretan, Zirahuén, Pátzcuaro, Morelia y Zitácuaro, y que recientemente habría extendido sus actividades hacia municipios del Estado de México.

Drones, armas y secuestro exprés: la presunta maquinaria criminal detrás del robo de tráileres

La información sobre las actividades del grupo revela un presunto esquema delictivo basado en células distribuidas en distintos puntos carreteros, con capacidad para identificar unidades de carga y darles seguimiento.

Entre los vehículos afectados se encontrarían principalmente tractocamiones procedentes del puerto de Lázaro Cárdenas, punto estratégico para el movimiento de mercancías hacia diferentes regiones del país.

De acuerdo con los datos de la investigación, los presuntos delincuentes utilizaban vigilancia terrestre y drones para monitorear los movimientos de las unidades seleccionadas.

Posteriormente, los operadores eran interceptados y sometidos mediante amenazas con armas de fuego, agresiones físicas y violencia verbal, para después ser privados de su libertad mientras los vehículos y las mercancías eran trasladados a otros inmuebles.

La organización también habría utilizado inhibidores de señal para dificultar la localización satelital de tractocamiones y contenedores, mientras las mercancías eran trasladadas a otras unidades y enviadas a destinos todavía no identificados.

De confirmarse estos señalamientos, las autoridades estarían frente a una estructura con funciones diferenciadas de vigilancia, intercepción, retención de víctimas y logística para el movimiento de mercancías robadas.

Balacera en Uruapan: presunto segundo al mando habría disparado contra agentes federales

Uno de los momentos más violentos de la operación se registró en la calle Sol Naciente, en Uruapan, donde elementos federales y ministeriales fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras cumplimentaban una orden judicial de cateo.

En ese inmueble habría sido detenido Jorge Luis “N”, señalado como presunto segundo al mando de la célula criminal, quien además contaría con antecedentes como integrante de la Policía Municipal de Uruapan.

Según la información complementaria del operativo, el sospechoso habría accionado un arma larga contra los agentes federales, la cual posteriormente fue asegurada.

El enfrentamiento dejó, de acuerdo con esa versión, dos elementos de la SSPC y uno de la FGR lesionados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica y reportados estables y fuera de peligro.

Aseguran armas, vehículos, drones y dispositivos electrónicos

Durante los doce cateos, las fuerzas federales aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, vehículos, inmuebles, computadoras, teléfonos celulares, drones y documentación diversa.

Estos indicios quedaron sujetos a los procedimientos de investigación correspondientes y podrían aportar información sobre las comunicaciones, relaciones y posibles actividades de las personas detenidas.

El análisis de los dispositivos electrónicos también podría contribuir a identificar a otros presuntos participantes, así como esclarecer hechos delictivos relacionados con el robo de autotransporte y la privación de la libertad de operadores.

SSPC de Harfuch, protagonista de un despliegue coordinado contra el crimen carretero

La operación constituye una acción relevante de las instituciones federales contra una presunta estructura criminal dedicada a delitos que afectan directamente a transportistas, empresas de carga y cadenas de suministro.

La SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, participó en el despliegue junto con Marina, CNI y FGR, en una intervención que requirió coordinación operativa, labores de inteligencia y ejecución simultánea de órdenes judiciales.

El cumplimiento de doce cateos en tres municipios y la detención de diez sospechosos representan resultados concretos de esta acción interinstitucional.

La participación de los elementos de seguridad que enfrentaron la agresión armada en Uruapan también destaca por los riesgos asumidos durante el cumplimiento de sus funciones.

El operativo refleja la importancia de mantener acciones conjuntas entre instituciones de seguridad e investigación para enfrentar estructuras criminales que operan en distintas regiones y utilizan mecanismos de coordinación y logística.

Los detenidos quedan bajo investigación de la FEMDO

Las diez personas detenidas fueron puestas, según la información proporcionada, a disposición de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Secuestro, adscrita a la FEMDO, instancia encargada de continuar con las diligencias y determinar las imputaciones correspondientes.

Las autoridades deberán establecer la responsabilidad individual de los investigados, esclarecer los hechos de secuestro y robo que se les atribuyen y determinar si existen más personas involucradas en la organización.

Asimismo, será fundamental conocer el destino de las mercancías sustraídas, la posible existencia de otros inmuebles utilizados para su almacenamiento y los vínculos que pudieran mantener los detenidos con otras estructuras criminales.

La presunta participación de un exintegrante policial también abre una línea de investigación que deberá esclarecerse con pruebas y antecedentes verificables.

Un operativo de alto impacto contra el robo al transporte de carga

La captura reportada de “El Barbas” y otros nueve presuntos integrantes de su célula constituye uno de los resultados centrales del despliegue federal realizado en Michoacán.

La acción de la SSPC y las instituciones participantes permitió ejecutar órdenes judiciales en distintos puntos del estado, asegurar armamento y dispositivos electrónicos, y avanzar en una investigación sobre delitos que afectan a uno de los sectores estratégicos de la economía nacional.

El siguiente desafío será traducir los resultados operativos en investigaciones sólidas y resoluciones judiciales, así como determinar si las detenciones permiten desarticular de manera efectiva las actividades de la presunta organización.

Mientras tanto, el operativo encabezado institucionalmente por las dependencias federales representa una muestra de coordinación contra el crimen carretero y una acción significativa para investigar el secuestro de operadores y el robo de tráileres en Michoacán.