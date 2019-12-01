Estalla la rebelión en el IMSS: Protestas de trabajadores sofocan un tercio del país; bloquean carreteras y llaman al paro nacional con miles de pacientes en la incertidumbre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 16:08:10

* El Seguro Social está en el ojo del huracán. Trabajadores de al menos 12 estados han salido a las calles para denunciar salarios insuficientes, escasez de medicamentos, falta de personal y presuntos abusos sindicales. Tras fracasar las negociaciones en Gobernación, crece la amenaza de un paro nacional, mientras miles de derechohabientes enfrentan la incertidumbre sobre sus consultas y tratamientos.

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2026.- La inconformidad rebasó los hospitales y llegó hasta las principales avenidas del país! Lo que comenzó como una exigencia de mejores salarios y condiciones laborales se ha convertido en una movilización nacional que pone bajo presión al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y a las autoridades federales.

Médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo, trabajadores de intendencia y jubilados han levantado la voz contra el incremento salarial del 2.9% directo al tabulador, considerado insuficiente por los manifestantes, quienes exigen un aumento del 10%.

Pero el dinero no es la única causa de la indignación. Los inconformes denuncian que en numerosas unidades médicas faltan medicamentos, gasas, material de curación y trabajadores para atender la demanda de pacientes.

La crisis escaló la noche del jueves 8 de octubre, cuando una reunión de más de siete horas en la Secretaría de Gobernación terminó sin acuerdos. La respuesta fue inmediata: bloqueos, plantones y un llamado a extender los paros por todo el territorio nacional.

Reforma tomada: El corazón de la capital, bajo presión

En la Ciudad de México, el conflicto alcanzó uno de sus puntos más visibles. Decenas de trabajadores instalaron casas de campaña frente a las oficinas centrales del IMSS, sobre Paseo de la Reforma, donde permanecieron durante la noche y continuaron su protesta este viernes.

La circulación quedó bloqueada en ambos sentidos a la altura de la calle Toledo, mientras otros grupos realizaron manifestaciones en calzada de Tlalpan, Viaducto Río de la Piedad, División del Norte y las inmediaciones de instalaciones sindicales.

La advertencia de los inconformes es contundente: no levantarán el plantón sin respuestas a sus demandas. Este viernes incluso rechazaron una propuesta de Gobernación para reanudar el diálogo a cambio de liberar la vialidad.

El Edomex también arde: Bloqueos golpean rutas estratégicas

La protesta se extendió a Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca, con reportes de manifestaciones y afectaciones en avenidas de alta circulación.

Uno de los bloqueos más importantes ocurrió sobre la carretera libre México-Pachuca, a la altura del kilómetro 42, frente al Hospital General Regional 200, en Tecámac.

Desde las 8:30 de la mañana, trabajadores cerraron ambos sentidos de la vialidad, provocando afectaciones al transporte y al acceso hacia la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El Mexibús tuvo que modificar su operación en algunos tramos. Pese a la protesta, autoridades del IMSS en la zona oriente informaron que los servicios médicos continuaban.

De Norte a Sur: El mapa de la inconformidad nacional

En el norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, registró concentraciones frente a instalaciones sindicales, mientras en La Paz, Baja California Sur, se reportó un bloqueo en el puente Mano Amiga. En Monterrey, Nuevo León, trabajadores se manifestaron en las inmediaciones de la Clínica 25, afectando la circulación en avenida Lincoln.

En el centro del país, Hidalgo reportó movilizaciones en Pachuca y Tizayuca; Puebla registró una marcha hacia oficinas sindicales; y en Querétaro hubo protestas en instalaciones hospitalarias de la capital, La Pradera y San Juan del Río.

San Luis Potosí vivió una de las protestas viales más visibles de este viernes: trabajadores sindicalizados mantuvieron un plantón sobre avenida Cuauhtémoc, a la altura de Terrazas.

En el sur y sureste, las movilizaciones alcanzaron Yucatán, Morelos, Guerrero y Quintana Roo. Mérida registró acciones sobre Paseo de Montejo; Cuernavaca, marchas hacia instalaciones sindicales; Acapulco, concentraciones en avenida Adolfo Ruiz Cortines; y Cancún, una marcha silenciosa de trabajadores.

También se reportaron acciones en Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Tabasco, entre otras entidades.

La dimensión exacta del movimiento todavía es difícil de establecer: distintos medios contabilizan al menos 12 estados, mientras los propios trabajadores mencionan protestas en otras entidades sin ofrecer una cifra nacional definitiva.

Jalisco se suma a la rebelión: Bloqueos, clínicas bajo protesta y pacientes en incertidumbre

La Zona Metropolitana de Guadalajara tampoco escapó de la jornada de inconformidad.

La noche del jueves, trabajadores de las clínicas 89, 110 y 180, así como del Centro Médico Nacional de Occidente, realizaron bloqueos simultáneos de vialidades poco después de las 21:00 horas.

Las acciones duraron aproximadamente 15 minutos, pero dejaron un mensaje claro: el personal médico y administrativo de Jalisco también exige respuestas.

Tras las manifestaciones, los trabajadores colocaron lonas para anunciar que continuarían desempeñando sus funciones bajo protesta. Denunciaron escasez de insumos, falta de personal, bajos salarios y presuntos actos de intimidación.

Sin embargo, la situación se complicó este viernes.

Derechohabientes de la Clínica 51 reportaron suspensión de consultas y curaciones, mientras que la atención se habría limitado a urgencias graves. También surgieron reportes de afectaciones en la Clínica 1 y manifestaciones en las inmediaciones del Centro Médico de Occidente.

Las protestas también alcanzaron otras localidades jaliscienses, como Ocotlán, donde trabajadores marcharon para visibilizar sus exigencias.

El contraste es preocupante: mientras el IMSS sostiene a nivel nacional que las citas y servicios médicos continúan funcionando, los reportes de pacientes en Guadalajara describen interrupciones puntuales que requieren aclaración de las autoridades.

Exigen la salida de Rafael Olivos: La rebelión también golpea al sindicato

El conflicto dejó de ser exclusivamente salarial.

Una parte de los trabajadores movilizados exige la destitución de Rafael Olivos, secretario general del SNTSS, a quien acusa de no representar adecuadamente los intereses de la base trabajadora.

Los manifestantes reclaman la convocatoria a un congreso nacional extraordinario y rechazan la consulta sindical prevista para el próximo 14 de octubre, mediante la cual se busca someter a consideración de los trabajadores los acuerdos salariales.

Por su parte, representantes del SNTSS defienden el procedimiento y aseguran que se respetará la voluntad de los sindicalizados.

Gobernación ha señalado que no puede intervenir en las decisiones internas del sindicato y ha rechazado las acusaciones de que retuvo a los representantes de los trabajadores durante la fallida negociación.

Alerta para millones de derechohabientes: ¿Se avecina un paro nacional?

El escenario que más preocupa es la posibilidad de que las protestas se transformen en suspensiones más amplias de servicios.

Los grupos inconformes han llamado a realizar paros de brazos caídos, concentraciones y manifestaciones en hospitales y clínicas de todo el país.

No obstante, los propios convocantes han pedido preservar la atención médica, particularmente en urgencias, hospitalización y quirófanos. Hasta la tarde de este viernes no se ha confirmado una suspensión generalizada de los servicios del IMSS en todo México.

El instituto asegura que la atención continúa y recomienda a los pacientes anticipar sus traslados por los bloqueos en las inmediaciones de unidades médicas.

La consulta sindical del miércoles 14 de octubre se perfila como un momento crucial en el conflicto.

Mientras la dirigencia del SNTSS busca avanzar con el procedimiento, los grupos disidentes insisten en que el aumento del 2.9% es insuficiente y exigen una negociación que responda a sus demandas.

El conflicto plantea una pregunta de enorme trascendencia: ¿cómo garantizar la atención médica de millones de mexicanos cuando una parte de quienes sostienen los hospitales denuncia que no tiene suficientes recursos para trabajar?

Hoy son plantones, marchas, bloqueos y suspensiones parciales. La amenaza de un paro nacional sigue sobre la mesa.

Y mientras las autoridades, la dirigencia sindical y los trabajadores mantienen sus diferencias, los derechohabientes observan con preocupación una confrontación cuyo desenlace todavía es incierto.