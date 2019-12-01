Localizan sin vida a trabajador de Telmex desaparecido en Michoacán

Ecuandureo, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Carlos Enrique C. G., de 34 años, trabajador de Telmex, fue localizado sin vida en una parcela de cultivo cerca de la comunidad de La Soledad, en el municipio de Ecuandureo. El hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado 7 de octubre, cuando realizaba sus actividades laborales en la región.

El hallazgo fue reportado al C5 de Zamora, por lo que policías municipales acudieron al lugar. En una brecha encontraron una camioneta de la marca JAC con logotipos de Telmex y, a unos 20 metros de distancia, el cuerpo de un hombre que vestía ropa similar a la descrita en la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte, Carlos Enrique fue visto por última vez el 7 de octubre, alrededor de las 07:30 horas, en el fraccionamiento Las Américas, en Zamora, mientras realizaba su ruta de trabajo. Su desaparición quedó registrada ante la Fiscalía el 8 de octubre, con el folio 1146/2026.

Tras el hallazgo, los policías acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía Regional de Zamora, cuyo personal se encargaría de las diligencias y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Hasta el momento, las autoridades deberán determinar la causa de muerte y esclarecer lo ocurrido.