Van 33 detenidos por homicidio de Carlos Manzo, revela Harfuch; FGR debe decidir si atrae investigación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 14:49:24

Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que, hasta el momento, se ha logrado la detención de 33 personas presuntamente relacionadas con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025.

“Se agotaron todas las líneas de investigación, no se descartó ninguna y, como resultado, hay 33 detenidos”, afirmó.

Igualmente, el funcionario federal resaltó que entre las personas presas se encuentra ‘El R1’, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del crimen, así como integrantes de la célula presuntamente encargada del seguimiento, vigilancia y ejecución del ataque.

También dijo que se logró la captura de personas que trabajaban para el edil Manzo, las cuales, presuntamente, filtraban información al grupo criminal.

Además, tras su comparecencia ante Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el secretario García Harfuch mencionó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se integró un grupo especial en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.