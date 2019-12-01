Refuerzan búsqueda de adolescente desaparecida en costas de Oaxaca con apoyo aéreo y marítimo; familia realiza ceremonia frente al mar para encontrarla

San Mateo del Mar, Oaxaca, a 12 de abril de 2026.- La búsqueda de la joven Lesly Sofía, de 16 años, desaparecida en el mar desde el pasado 4 de abril, se intensificó en la región del Istmo de Tehuantepec con la incorporación de nuevos recursos por parte de autoridades navales.

Elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, perteneciente a la Décima Región Naval de la Secretaría de Marina, con base en Salina Cruz, sumaron a las labores un helicóptero tipo Panther, desde el cual personal especializado realiza sobrevuelos de reconocimiento en la zona donde se reportó su desaparición.

De manera paralela, a través de una embarcación tipo Defender, se implementaron recorridos estratégicos tanto en la franja costera del municipio de San Mateo del Mar como en áreas cercanas, con el objetivo de ampliar el radio de localización. Las autoridades informaron que estas acciones continuarán en los próximos días mediante operativos coordinados por aire y mar.

Mientras tanto, la comunidad no ha cesado en sus muestras de apoyo. Durante el fin de semana, familiares, amigos y habitantes de la localidad se reunieron en la playa principal para llevar a cabo una misa y un ritual tradicional, en el que elevaron plegarias con la esperanza de encontrar a la adolescente.

En la ceremonia estuvieron presentes su madre, hermanos y abuela, quienes recordaron que el día de los hechos convivían juntos durante el “Sábado de Gloria”, una costumbre arraigada entre la comunidad indígena ikoots. Sin embargo, una fuerte ola, derivada del fenómeno conocido como mar de fondo, sorprendió a quienes se encontraban en la orilla, arrastrando a varios de ellos, entre ellos a Lesly, quien hasta ahora continúa desaparecida, pese a que sus familiares lograron salir del agua.