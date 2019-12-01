Balacera en tienda de abarrotes de Jacona, Michoacán deja cuatro hombres sin vida y un herido

Balacera en tienda de abarrotes de Jacona, Michoacán deja cuatro hombres sin vida y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 20:44:38
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Jacona, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- Un saldo de cuatro personas muertas y un herido, fue el saldo que dejó el ataque a balazos de que fueron objeto estos individuos, hechos registrados en las afueras de una tienda de abarrotes ubicada en el Libramiento Sur de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que en la tienda denominada Mini Súper Ramírez, en la referida vialidad, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Ejército Mexicano, además de paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de confirmar la muerte de cuatro individuos más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de cuatro hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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