Dejan herido a un conductor, tras ataque armado sobre la avenida El Sauz en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 18:07:11

Celaya, Guanajuato, a 12 de abril de 2026.- A bordo de una camioneta un hombre quedó gravemente herido sobre avenida El Sauz con dirección hacia la avenida Torres Landa cuando fue blanco de un ataque armado.

El suceso fue notificado poco después de las 16:00 horas de este domingo a las autoridades a través de la línea de emergencias, por lo que paramédicos, elementos de la Guardia Nacional y policías municipales acudieron a dicha avenida esquina con avenida Oro donde localizaron a un hombre con lesiones de bala.

El hombre, del cual se desconoce identidad, y que tiene entre aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, recibió los primeros auxilios y al ser estabilizado fue llevado a un centro médico en estado grave.

Agentes de investigación criminal y peritos adscritos a la fiscalía llegaron a la escena, donde localizaron una camioneta Chevrolet en color gris con diversos impactos de arma de fuego del lado del conductor.

En el sitio recopilaron la información y evidencias que posteriormente serán analizados para poder esclarecer los hechos.