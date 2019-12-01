Refuerzan acciones operativas en región Lacustre de Michoacán

Región Lacustre, Michoacán, a 28 de septiembre del 2025. - Principalmente en los municipios de Erongarícuaro, Pátzcuaro, Tzintunzan y Quiroga, y con el objetivo de reforzar el esquema de seguridad y prevención del delito, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incrementó la presencia policial.

Sobre el particular, se informó que, a través de un operativo dirigido por el titular de la (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, y el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, se fortalecieron las acciones de seguridad que la Guardia Civil mantiene en la zona con la finalidad de preservar el orden y la paz públicos.

El sistema preventivo comprende recorridos a pie de tierra en las plazas y espacios públicos; así mismo, se mantienen instalados filtros de inspección vehicular en los tramos carreteros y caminos más transitados, para garantizar la tranquilidad de la sociedad y de los habitantes de este territorio.

Este operativo se fortalece con el actuar conjunto de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como el personal de la Guardia Civil, quienes mantendrán el sistema de vigilancia de manera permanente.