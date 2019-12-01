Reforzado despliegue policial para liberar vialidades en Michoacán: Antonio Cruz Medina

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajan para liberar las vialidades en distintos puntos de la entidad que se encuentran bloqueadas; al momento hay dos presuntos implicados en los hechos que fueron abatidos, así lo señaló el titular de la institución José Antonio Cruz Medina.

Estos hechos derivan de un operativo que se mantiene para detener a un objetivo prioritario; en respuesta se registraron los bloqueos en las regiones de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro donde varios civiles armados atravesaron vehículos particulares y de carga en distintos puntos carreteros para obstruir la circulación, y en otros casos incendiarlos. Los agentes de la Guardia Civil se han desplegado para retirarlos y restablecer la circulación.

Al momento, en la carretera Morelia-Quiroga a la altura del municipio de Tzintzuntzan ya se reabrió la vialidad; en Ecuandureo, Ixtlán, Tangamandapio, Zamora y Numarán se trabaja para retirar las unidades que obstruyen las vías de comunicación.

Se trabaja a través de las cámaras del C5 Michoacán para obtener datos que permitan dar con responsables de estos hechos; para brindar información anónima que coadyuve a lo anterior es necesario comunicarse a las líneas 911 o 089.