Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 09:53:53

Zapotiltic, San Pedro Tlaquepauqe, Jalisco. A 25 de noviembre 2026.- Elementos de la policía de San Pedo Tlaquepaque Jalisco, recuperaron una plataforma de carga y seis rollos de acero con un valor aproximado de 500 mil pesos, luego de que fueran robados durante la madrugada en el municipio de Zapotiltic.

El operativo comenzó después de que el propietario reportara el robo y alertara sobre un cambio en la ruta del tráiler. A partir de ese momento, las autoridades utilizaron rastreo GPS, cámaras de vigilancia y drones para localizarlo.

La primera ubicación fue en el cruce de las calles Del Sol y Loma Sur, en la colonia Lomas del Cuatro, donde los oficiales encontraron la plataforma abandonada y confirmaron que correspondía al remolque reportado.

Posteriormente, mediante el seguimiento de las últimas coordenadas registradas, los policías ampliaron la búsqueda hasta el cruce de Camichines y Orozco Loreto, en la colonia Las Liebres. En ese punto localizaron los seis rollos de acero, aparentemente no presentaban daños.

De acuerdo con información de la corporación, la mercancía tenía un peso total de cinco toneladas y un valor estimado de medio millón de pesos.

Una vez que el representante legal de la empresa acreditó la propiedad de la plataforma y el material, fueron entregados a sus propietarios.

Las investigaciones para identificar a los responsables quedaron a cargo del área especializada en Robo a Carga Pesada de la Fiscalía del Estado.