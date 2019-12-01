Miami, Florida, a 24 de noviembre de 2026.- La exconductora de televisión Inés Gómez Mont dejó Estados Unidos el pasado 23 de noviembre, luego de aceptar la salida voluntaria del país, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las autoridades no han informado cuál fue su destino ni dónde se encuentra actualmente.

Gómez Mont permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 30 de octubre, cuando fue detenida en Miami, Florida, por irregularidades en su situación migratoria. Tras casi un mes de arresto, aceptó abandonar territorio estadounidense, por lo que fue removida del país.

De acuerdo con el DHS, la exconductora ingresó legalmente a Estados Unidos el 13 de enero de 2021, con autorización para permanecer temporalmente; no obstante, incumplió la fecha límite para salir del territorio, establecida para el 14 de abril de ese mismo año.

La salida de Gómez Mont ocurre mientras en México enfrenta tres órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que, en caso de ser deportada al país, ejecutaría los mandamientos judiciales en su contra.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la exconductora se trasladó a México o a otro país. Gómez Mont cuenta con nacionalidad española, por lo que su destino permanece bajo incertidumbre tras abandonar Estados Unidos.