Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 07:31:34

Celaya, Guanajuato, a 25 de noviembre 2026.- Dos hombres que se encontraban en la vía pública de la comunidad de San Juan de la Vega, perteneciente a Celaya, Guanajuato, fueron blanco de un ataque armado quedando sin vida casi de manera instantánea.

Fue alrededor de las 10:00 de la noche del martes en la calle Álvaro Obregón entre Morelos y Aldama, donde vecinos escucharon múltiples disparos de arma de fuego y posteriormente observaron a las víctimas tiradas y ensangrentadas.

Motivo por el cual se dio aviso a través de la línea de emergencia 911, lo que derivó a la concentración de elementos policiacos y socorristas de Cruz Roja, quienes, intentaron brindar los primeros auxilios a los dos masculinos que estaban entre una motocicleta en color rosa y una bicicleta.

Sin embargo, las dos personas ya no contaban con vida, por lo cual se colocó el cerco perimetral en la escena que posteriormente fue procesada por Agentes de Investigación Criminal y Peritos.

La mecánica se ignora, solo refieren que los hombres estaban platicando cuando repentinamente fueron agredidos a tiros.

Una vez que concluyeron el trabajo pertinente los cuerpos fueron llevados al Semefo en la capital del estado donde les realizarán la necropsia de ley.