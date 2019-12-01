Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 00:04:41

*Militares hallaron 10 pastillas y un kilo con 820 gramos de material con características del fentanilo en San Fermín Residencial. Defensa estimó en 13.9 millones de pesos el impacto económico del decomiso.

Culiacán, Sin., a 24 de noviembre de 2026.- Un recorrido de reconocimiento del Ejército Mexicano por el fraccionamiento San Fermín Residencial terminó con un decomiso millonario.

El hallazgo ocurrió el 23 de noviembre y, según la Secretaría de la Defensa Nacional, el material estaría ligado a Los Mayos, una facción del Cártel del Pacífico.

Las 10 pastillas y el resto del material quedaron en manos de la Fiscalía General de la República en Culiacán, que continuará la investigación.

La Defensa describió lo incautado como material con características del fentanilo, un mortal estupefaciente sintético y estimó en 13.9 millones de pesos el impacto económico del decomiso.

El anuncio vino acompañado de una cifra nacional. En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, el Ejército reporta haber asegurado 5 millones 630 mil 334 pastillas y 923 kilos de fentanilo en distintos operativos.