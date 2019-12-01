Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 07:47:23

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2026.- Un automovilista entró con su vehículo a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

De acuerdo con la información disponible, el sujeto derribó la puerta con una camioneta de la marca Volkswagen, modelo Crossfox y avanzó entre las bancas hasta chocar con el altar.

Por lo anterior, el párroco del templo, Obdulio Rayón, solicitó apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) para intervenir y detener al conductor.

Al corte de esta edición no se han dado a conocer las causas, ni tampoco se informó sobre posibles lesionados o pérdidas humanas.