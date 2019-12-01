Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 22:26:03

*Anderson R. fue encontrado dos días después de que se le viera por última vez rumbo a Patuán. Vecinos dieron aviso a las autoridades tras localizar su cuerpo en una brecha.

Ziracuaretiro, Mich., a 24 de noviembre de 2026.- La búsqueda de Anderson R., de 13 años, terminó la tarde de este martes en el camino de terracería que conecta la Unidad Deportiva de Ziracuaretiro con la comunidad de Patuán. Alrededor de las cinco de la tarde, vecinos encontraron su cuerpo y alertaron a las autoridades.

Anderson había sido visto por última vez el domingo 22 de noviembre, cuando se dirigía a Patuán. Su familia inició la búsqueda y denunció la desaparición ante la Fiscalía General del estado de Michoacán, que emitió una Alerta Ámber para localizarlo.

Policías y paramédicos acudieron al lugar del hallazgo. Fuentes policiales señalaron que el cuerpo correspondía al adolescente y presentaba huellas de violencia.

La zona quedó acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional para investigar lo ocurrido.

Hasta el momento la causa de muerte seguía sin confirmación pública.