Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 16:37:15

Xalapa, Veracruz, a 24 de noviembre de 2026.- La polémica por la difusión de fotografías personales llevó a Esteban Ramírez Zepeta a dejar la dirigencia estatal de Morena en Veracruz, cargo que ocupó durante casi seis años. El morenista anunció su renuncia este martes, luego de las críticas generadas por imágenes en las que aparece en ropa interior junto a otros dos hombres y consumiendo bebidas alcohólicas.

A través de un video difundido en redes sociales, Ramírez Zepeta informó que presentó su renuncia ante la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y aseguró que se trató de una decisión personal, tomada después de reunirse con integrantes del movimiento en la Ciudad de México.

El exdirigente sostuvo que su determinación busca anteponer los principios y la unidad del partido, además de señalar que continuará participando en las actividades de Morena, junto a militantes y simpatizantes, pese a dejar la responsabilidad estatal.

La difusión de las imágenes provocó cuestionamientos de integrantes del propio partido. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, calificó como reprobable la situación y consideró que quienes ocupan cargos públicos deben procurar mantener una conducta ejemplar tanto en su vida pública como privada.

La salida de Ramírez Zepeta abre paso a una reorganización en la dirigencia estatal de Morena, mientras se espera que el partido determine quién asumirá la conducción del comité en Veracruz.