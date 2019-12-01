Recuperan motocicleta con reporte de robo durante cateo en Jiquilpan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 13:54:35

Jiquilpan, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Una motocicleta con reporte de robo fue asegurada por autoridades ministeriales durante un cateo efectuado en un domicilio de la localidad de San Martín Totolán, como parte de las investigaciones derivadas del robo de un vehículo.

Las diligencias se realizaron luego de que un Juez de Control autorizara el ingreso a un inmueble ubicado sobre la calle Agustín Melgar, en la colonia Guadalupe, donde agentes de investigación buscaban indicios relacionados con la carpeta abierta por este caso.

Durante la revisión del inmueble fue localizada una motocicleta de la marca MB. Tras verificar sus números de identificación, las autoridades confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

El vehículo fue asegurado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar el origen de la motocicleta y establecer si existen personas involucradas en el ilícito.