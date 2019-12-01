FGR asegura dos tigres blancos durante cateo en un domicilio de Durango

FGR asegura dos tigres blancos durante cateo en un domicilio de Durango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 19:08:28
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Durango, Dgo., 11 de julio de 2026.- Las autoridades federales informaron que aseguraron dos tigres blancos que se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Huerta, en la ciudad de Durango, como parte de un operativo luego de una denuncia por un posible delito contra la biodiversidad.

De acuerdo con la FGR, el caso salió a la luz luego de una denuncia presentada por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes alertaron sobre la posible presencia de dos tigres blancos dentro del inmueble.

Luego de las investigaciones, las autoridades obtuvieron una orden judicial para catear el inmueble señalado. En el operativo participaron agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal, además de personal de la Defensa, la Guardia Nacional y la Profepa.

Durante el operativo fueron asegurados los dos tigres blancos, así como el domicilio donde permanecían. Tanto los ejemplares como el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

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