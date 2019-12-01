Hallan a tres hombres asesinados dentro de una vivienda al sur de Morelia, Michoacán

Hallan a tres hombres asesinados dentro de una vivienda al sur de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 01:24:44
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Morelia, Mich., a 12 de julio de 2026.– La violencia volvió a sacudir la zona sur de la capital michoacana luego de que tres hombres fueran encontrados sin vida, con heridas producidas por arma de fuego, al interior de un domicilio ubicado en la comunidad de Arroyo Colorado, perteneciente a la tenencia de Santiago Undameo.

El hallazgo ocurrió durante la noche de este sábado, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de varias personas aparentemente asesinadas dentro de un inmueble situado sobre la salida a Pátzcuaro.

Elementos policiacos se trasladaron al sitio y, tras ingresar a la vivienda, confirmaron la muerte de tres hombres que presentaban múltiples impactos de bala. Los oficiales procedieron a resguardar el área para evitar la alteración de la escena del crimen.

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cuyos agentes y peritos realizaron el procesamiento del lugar, recabaron indicios e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Al término de las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanecerán bajo resguardo mientras se realizan los estudios correspondientes y se espera que familiares acudan a identificarlos oficialmente.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre posibles responsables o el móvil del triple homicidio, por lo que las investigaciones continúan.

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