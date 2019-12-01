Morena no defiende la soberanía porque permite relación de autoridades con el crimen organizado: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 11 de julio de 2026.- Morena no defiende la soberanía porque permite la relación de autoridades con el crimen organizado y eso sí es traición a la patria, indicó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia al mencionar como ejemplo la detención del director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu, vinculados con la delincuencia organizada y el ataque a policías estatales en Nahuatzen.

“Eso sí es traición a la patria, presidenta Sheinbaum, y es un gobierno emanado de Morena, Zacapu, a poco van a decir que la presidenta municipal no sabía que su director de Seguridad Pública estaba coludido con el crimen y que participó en una emboscada contra nuestros policías. ¿No es eso traición a la patria?”, dijo.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal, el líder priista lamentó que se hayan normalizado los vínculos de políticos con la delincuencia en México, y sin duda alguna, Morena es quien se arrodilla ante los criminales a pesar de tener el poder que el pueblo les dio para enfrentar a los cárteles.

“Los que se arrodillan ante los criminales, los que tienen un poder que les dio el pueblo y no lo ejercen para enfrentar a los maleantes, ha quedado claro una y otra vez que no hay grupo criminal que pueda con la fuerza del Estado Mexicano, pero al no hacer nada, al ser omisos, se convierten en cómplices”, aseguró.

La delegada del CEN, Cuquis Camarena y Alejandra Andrade, dirigente del MT, coincidieron en fortalecer el trabajo territorial del PRI, por ello, encomendaron a las y los consejeros estatales y dirigentes municipales del partido, mantener abiertos los Comités, escuchar a la gente y les recuerden que los gobiernos emanados del Revolucionario Institucional sí ofrecen soluciones, paz y seguridad.

“La gente necesita que los escuchemos y estemos ahí las y los priistas. Esperan trabajo, resultados y representantes que estén a su lado. Y ahí es donde el PRI tiene una enorme responsabilidad, dijo Cuquis Camarena.

“Los problemas ya los sabemos, los problemas ellos los viven día con día y un buen priista, un liderazgo como ustedes desde los seccionales, los municipios y aquí en el estado, tienen que dar soluciones a la gente”, aseguró Alejandra Andrade.

El encargado de clausurar la Segunda Sesión Ordinaria fue José Luis Garza Ochoa, presidente del PRI en Nuevo León, quien recordó al priismo michoacano la capacidad que tiene para ser gobierno, y pidió “que estén listos, puestos para lo que venga, echados para adelante, porque aquí no podemos tener miedo”.

Como parte de los trabajos directivos, Yadira Guerrero Huerta, rindió protesta como secretaria técnica del Consejo Político Estatal; así como nuevos consejeros estatales, de la Comisión Política Permanente e integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos.

Estuvieron en la sesión, la secretaria general del PRI, María Rocío Luquín; así como las y los dirigentes de la Red de Jóvenes, Karina Cárdenas; del MT, José Ramón Reyes; de la CNOP, Yanitzi Palomo; de la UR, Adolfo Sámano; del ONMPRI, Edna Martínez Nambo; y de la Fundación Colosio Filial Michoacán, Evelio Segura.