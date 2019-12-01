Muere hombre tras ser atropellado en la autopista Morelia-Salamanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 14:09:57

Tarímbaro, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado sobre la autopista Morelia-Salamanca, a la altura del puente de Erandeni, en el municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada que se encontraba tendida sobre la carpeta asfáltica, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia.

Al arribar, los oficiales confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y quedó bajo resguardo en espera de las autoridades competentes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y su posterior identificación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las características del vehículo involucrado ni se reportan personas detenidas por este hecho.