Reportan fuga de internos en penal de Hermosillo; despliegan operativo de búsqueda

Reportan fuga de internos en penal de Hermosillo; despliegan operativo de búsqueda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 20:51:38
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Hermosillo, Sonora, 11 de julio de 2026.- La fuga de varios internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo provocó un gran operativo de seguridad durante la madrugada de este sábado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Sonora, luego de que se detectara el escape, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda con la participación de distintas corporaciones de seguridad del estado.

Por el momento, la dependencia no ha confirmado de manera oficial cuántos internos lograron escapar, ni ha dado a conocer sus identidades.

No obstante, de acuerdo con reportes difundidos por diversos medios de comunicación, serían tres los reos que presuntamente se fugaron del penal.

Finalmente las autoridades mantienen las labores de búsqueda y se espera que en las próximas horas den mayor información sobre el caso.

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