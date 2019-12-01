Recuperan más de mil 800 toneladas de autopartes robadas en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 11:17:12

Ciudad de México, a 2 de diciembre 2025.- Personal de seguridad de la Ciudad de México aseguró mil 863 toneladas de autopartes a través de la Operación Cazador, llevada a cabo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC), y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) detallaron que los decomisos se desarrollaron en el marco de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes en la región.

Según información oficial, se llevaron a cabo 20 cateos en diversos inmuebles vinculados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes, del 12 al 27 de noviembre de 2025.

Se detalló que fue en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa en donde se incautó la mayor cantidad de autopartes: mil toneladas en la colonia Morelos, 500 toneladas en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, ambas en Cuauhtémoc; así como 20 toneladas en un inmueble ubicado en la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, Iztapalapa.

De igual forma, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó 10 verificaciones administrativas en establecimientos comerciales, con la finalidad de corroborar que contaran con la documentación necesaria para su operación.