Recuperan casi 2 toneladas de autopartes robadas, autos y placas en el Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 14:39:35

Ciudad de México, a 20 de agosto 2025.- Personal de seguridad estatal recuperó casi dos toneladas de autopartes supuestamente robadas, así como dos vehículos y algunas placas con reporte de robo, durante un operativo en un domicilio de la colonia Benito Juárez III Sección del municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

De acuerdo con información oficial, en el cateo participó la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ), en un domicilio ubicado en calle Malagueña.

El titular de la Comisaría, Vicente Ramírez, indicó que se ubicó el inmueble gracias a los datos recabados tras la detención de una mujer que se encontraba a bordo de un vehículo con reporte de robo con violencia en el exterior de dicho domicilio.

El domicilio y todo lo asegurado quedó a resguardo de la Fiscalía especializada en Robo de Vehículo zona oriente, quien será la encargada de dar continuidad a la investigación, señaló la autoridades en un comunicado.