Recuperan casi 2 toneladas de autopartes robadas, autos y placas en el Edomex

Recuperan casi 2 toneladas de autopartes robadas, autos y placas en el Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 14:39:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 20 de agosto 2025.- Personal de seguridad estatal recuperó casi dos toneladas de autopartes supuestamente robadas, así como dos vehículos y algunas placas con reporte de robo, durante un operativo en un domicilio de la colonia Benito Juárez III Sección del municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

De acuerdo con información oficial, en el cateo participó la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ), en un domicilio ubicado en calle Malagueña.

El titular de la Comisaría, Vicente Ramírez, indicó que  se ubicó el inmueble gracias a los datos recabados tras la detención de una mujer que se encontraba a bordo de un vehículo con reporte de robo con violencia en el exterior de dicho domicilio.

El domicilio y todo lo asegurado quedó a resguardo de la Fiscalía especializada en Robo de Vehículo zona oriente, quien será la encargada de dar continuidad a la investigación, señaló la autoridades en un comunicado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recuperan casi 2 toneladas de autopartes robadas, autos y placas en el Edomex
Inician cursos de capacitación en penales de Michoacán 
SSP Michoacán alerta sobre suplantación de identidad en línea
Muere hombre tras ser arrollado en la autopista Siglo XXI a la altura de Pátzcuaro
Más información de la categoria
Formaliza SSP Michoacán nombramiento de Israel Vega Rodríguez como nuevo Subsecretario de Investigación Especializada
Silvano Aureoles reta a la justicia; no se presenta a audiencia por delitos de peculado y asociación delictuosa
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Comentarios