Recuperan camioneta y mercancía valuada en 450 mil pesos tras asalto en San Luis de la Paz, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 13:25:50
San Luis de la Paz, Guanajuato, 26 de noviembre del 2025.- En el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, elementos del Escuadrón Antiextorsión lograron recuperar una camioneta y mercancía con un valor aproximado de 450 mil pesos, luego de auxiliar a un hombre que había sido despojado de su vehículo por dos agresores.

El hecho se registró cuando la víctima solicitó apoyo tras ser interceptada y obligada a entregar la unidad. De inmediato, los agentes implementaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando ubicar la camioneta a pocos kilómetros del lugar del despojo.

Una vez recuperado el vehículo, el hombre fue acompañado y orientado por personal especializado hasta que llegó a un sitio seguro.

Autoridades señalaron que este tipo de acciones refuerzan la importancia de la vigilancia constante y, sobre todo, de la denuncia, incluso en casos donde los bienes son recuperados de inmediato. Esto permite continuar con las investigaciones, prevenir nuevos delitos y fortalecer la capacidad de respuesta institucional.

La Secretaría de Seguridad y Paz reiteró que continuará trabajando en campo, en carretera y en estrecha coordinación con la ciudadanía para proteger a las familias guanajuatenses.

Asimismo, llamó a la población a solicitar apoyo de manera oportuna en caso de enfrentar una situación de riesgo o un intento de extorsión.

