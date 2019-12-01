Cae presunto feminicida de una adolescente en Zacatecas; también habría ultimado a padres de la joven

Cae presunto feminicida de una adolescente en Zacatecas; también habría ultimado a padres de la joven
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 12:21:18
Guadalupe, Zacatecas, a 26 de noviembre 2025.- Personal de seguridad del estado de Zacatecas capturó a Diego “N”, de 29 años de edad, presunto responsable del feminicidio de una adolescente de 15 años, así como del doble homicidio de los padres de la menor, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho, el asesinato de los jefes de familia se perpetró el pasado 25 de noviembre en la comunidad de San Jerónimo.

Las autoridades localizaron los cuerpos sin vida del matrimonio dentro de su domicilio, y tras las averiguaciones descubrieron que su hija había sido secuestrada por el ahora detenido.

Horas después la joven fue hallada muerta en el mismo poblado y Diego “N” fue capturado bajo sospecha de feminicidio y homicidio.

El presunto criminal es originario del Estado de México y ya fue presentado ante las autoridades correspondientes, las cuales decidirán su situación jurídica.

El fiscal de Zacatecas subrayó que se buscará que el sujeto sea imputado por homicidio calificado y feminicidio.

