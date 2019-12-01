Noroña, enviado de Morón y Godoy para distraer sobre caso Carlos Manzo, asegura su hermano

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 13:42:38

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2025.- El senador, Gerardo Fernández Noroña, fue un enviado de Raúl Morón Orozco y Leonel Godoy Rangel, para distraer sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, acusó su hermano, Juan Daniel Manzo Rodríguez, esto luego de que el Senador acusó a la viuda y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de verse cegada por la ambición y buscar la gubernatura de Michoacán, entre otros calificativos.

En entrevista, Manzo Rodríguez, quien se desempeña como subsecretario de Gobernación del gobierno de Michoacán, pidió al Senador que evite ser “tapadera” de ambos políticos, quienes ha sido señalados por la viuda como posibles responsables del atentado mortal registrado contra el ex edil.

Agregó que será la propia presidenta municipal quien determine si tome acciones legales en contra de Fernández Noroña.

Juan Manzo consideró que las investigaciones del asesinato de su hermano van por buen camino, sin embargo, estimó que falta esclarecer bastante sobre los autores intelectuales del homicidio, así como la posible responsabilidad del crimen organizado y su línea política.

De la misma manera, señaló que es necesario llamar a declarar a los políticos señalados en vida por el alcalde. Dijo que hay compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, incluso si deben citar a actores políticos.