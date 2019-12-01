Mañana violenta en Guanajuato; hay al menos 2 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 12:41:09

Salvatierra, Guanajuato, a 26 de noviembre 2025.- La zona sur del estado de Guanajuato fue escenario de hechos violentos que dejaron el saldo de dos personas sin vida en un lapso de tres horas la mañana de este miércoles.

El primer caso se dio a conocer alrededor de las 8:00 de la mañana en el municipio de Salvatierra donde transportistas que circulaban sobre la carretera Salvatierra-Celaya a la altura de la comunidad El Fénix descubrieron el cuerpo inmóvil.

Al sitio se desplazaron elementos policiacos quienes localizaron a un costado de la carretera a un hombre sin vida con huellas de violencia y maniatado.

Tres horas después se registró movimiento policíaco en la comunidad San Nicolás de la Condesa tras recibir el reporte sobre una persona herida por arma de fuego.

Al arribo en la calle Monte Casino fueron informados que al interior de un domicilio se encontraba un herido, sin embargo al ser valorado por parámedicos, confirmaron que ya no contaba con signos vitales

En este suceso refieren vecinos pasaron sobre salto al escuchar fuertes golpes en una puerta, gritos y disparos por lo que dieron aviso a las autoridades a través de la línea de emergencia 911.

En ambos casos se colocó la cinta amarilla y posteriormente llegaron Agentes de Investigación Criminal y Peritos que se encargaron de procesar los sitios para iniciar una carpeta de investigación.

Finalmente los cuerpos fueron llevados al Semefo en la capital del estado donde les realizarán la necropsia de ley.