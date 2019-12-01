Movimiento del Sombrero va por la gubernatura de Michoacán: Carlos Bautista Tafolla

Uruapan, Michoacán, 26 de noviembre del 2025.- El diputado del Movimiento del Sombrero, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, afirmó que el siguiente objetivo del grupo político será conquistar la gubernatura de Michoacán y, posteriormente, la Presidencia de la República.

Señaló que estas metas forman parte del proyecto que impulsaba el alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo Rodríguez, por lo que reiteró que Grecia Quiroz continuará como lideresa en la misma ruta trazada.

Bautista Tafolla negó que busque sustituir la figura de Manzo Rodríguez y sostuvo que los recorridos de patrullaje que realiza tienen como finalidad honrar su memoria y cumplir los compromisos que ambos hicieron con la ciudadanía.

“Tenemos que cumplir el legado de Carlos Manzo, eso por honrar su memoria, no por honrar la mía. A mí igual aquí me puede pasar algo saliendo, me puede pasar todo y pues también seré un mártir o yo no sé qué seré, pero yo no voy a descansar hasta que se le haga justicia a Carlos Manzo. (…) Yo soy Carlos Alejandro Bautista Tafolla, soy empresario, me dedico a vender paletas, tengo un hotel, y siempre fue así”, expresó.

El legislador independiente relató que su ingreso al Movimiento del Sombrero ocurrió por invitación directa de Carlos Manzo, luego de vivir hechos de violencia que marcaron a su familia: un intento de secuestro en Uruapan, el secuestro de su padre y un ataque armado contra su progenitor.

De acuerdo con Bautista Tafolla, fue tras estos incidentes cuando Manzo Rodríguez le expresó que quienes debían abandonar la ciudad no eran los ciudadanos de bien, sino los grupos delincuenciales que generaban temor en la región.