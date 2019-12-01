Tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca; habría dos guardias nacionales heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:37:24

Washington, Estados Unidos, 26 de noviembre del 2025.- Dos soldados de la Guardia Nacional resultaron baleados la tarde del miércoles en las cercanías de la Casa Blanca, según confirmaron a la agencia AP dos funcionarios de las fuerzas del orden que solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente del caso.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los elementos heridos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en un comunicado que el gobierno “está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación”, además de confirmar que el presidente Donald Trump fue informado mientras se encontraba en Florida.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lamentó el ataque y aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional trabaja con autoridades locales para obtener más información.

De acuerdo con reportes iniciales, vehículos de emergencia acudieron rápidamente a la zona, mientras que la Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que estaba respondiendo a un incidente en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser informó que las autoridades locales permanecen en seguimiento continuo del caso.

Al momento del ataque, el presidente Trump se encontraba en su campo de golf en West Palm Beach, sin que su agenda oficial se haya visto alterada por el incidente.