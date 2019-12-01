Fernández Noroña desactiva comentarios de su Facebook tras recibir ataques por dichos polémicos

Fernández Noroña desactiva comentarios de su Facebook tras recibir ataques por dichos polémicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 13:34:18
Ciudad de México, 26 de noviembre del 2025.- El senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, inhabilitó los comentarios de sus publicaciones en su perfil personal de Facebook, una vez que se encuentra en el ojo de la polémica por sus dichos en contra de Grecia Quiroz y el alcalde uruapense asesinado Carlos Manzo.

Durante el desarrollo del miércoles aún se podía comentar en las publicaciones del exaspirante a la Presidencia de la República, sin embargo, a raíz de sus dichos, muchos usuarios acudieron a sus publicaciones para dejarle comentarios negativos por sus palabras, por lo que decidió restringir dicho acceso.

Fernández Noroña se encuentra envuelto en polémica una vez que llamó “fascista”, “irresponsable” y “ambiciosa” a Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

Además, en las últimas horas, amagó con revelar información para que el colectivo social mexicano se dé cuenta que “Carlos Manzo no era un santo”, situación que no ha cumplido hasta el momento.

 

 

