Asaltan a transportistas mientras protestaban contra la inseguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 13:49:11

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2025.- Un grupo de transportistas fue víctima de un asalto mientras se manifestaban contra la inseguridad en el Arco Norte.

De acuerdo con los primeros informes, los trabajadores de transporte fueron interceptados por un grupo de sujetos armados.

Según las víctimas, los asaltantes los amagaron con armas de fuego y se llevaron cinco llantas de dos tráileres.

“Lo recibieron con la fusca. ‘Súbase y cállese’, le dijeron, ‘quédese allá arriba callado'”, narró un trailero sobre lo vivido por uno de sus compañeros.

Los transportistas acusaron inseguridad en carreteras y autopistas, así como problemas con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).