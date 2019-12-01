Recuperan 13 mil toneladas de autopartes robadas en CDMX y Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 10:47:16

Ciudad de México, a 17 de septiembre 2025.- A través de la Operación Fortaleza, contra el robo de vehículos y sus derivados, personal de seguridad ha recuperado 13 mil toneladas de autopartes robadas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Durante la primera quincena de septiembre, las autoridades en coordinación con corporaciones federales, llevaron a cabo la tercera fase del operativo mencionado.

En la capital del país, se ejecutaron 13 órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, donde se identificaron puntos de desmantelamiento de vehículos y motocicletas.

En las acciones operativas, se detuvieron a tres hombres y se aseguraron los inmuebles junto con 11 mil 524 toneladas de autopartes, compresores de aire, herramientas diversas y 20 placas de circulación.

Mientras que en el Edomex, se efectuaron 53 cateos que derivaron en el aseguramiento de 20 inmuebles investigados por robo de vehículos, robo con violencia, secuestro exprés con fines de robo y delitos contra la salud.

Asimismo, se decomisaron más de 500 toneladas de autopartes, 35 vehículos con reporte de robo vigente o alteraciones en sus medios de identificación, seis motores con reporte de robo, armas de fuego, cartuchos, narcóticos, localizadores satelitales, inhibidores de señal y equipos de cómputo.

Además, se detuvieron a siete personas, mismas que fueron presentadas ante la autoridad judicial correspondiente.

A lo largo de la Operación Fortaleza en la entidad mexiquense se han asegurado: