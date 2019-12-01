Recupera Policía Morelia vehículo robado con violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 11:27:50

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre 2025.- La rápida y oportuna intervención de agentes de la Policía Morelia, permitió la localización de un vehículo robado con violencia.

Sobre el particular se informó que tras recibir el reporte del robo con violencia de un vehículo en la zona de INDECO, oficiales activaron de inmediato un operativo de búsqueda.

Momentos después la unidad fue localizada en la colonia Ejidal Tres Puentes.

Fue luego de verificar el reporte con C5i, que se confirmó que se trataba del vehículo robado momentos antes.

Una vez acreditada la propiedad, el automóvil fue entregado a su dueño en el lugar.

