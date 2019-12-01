Apatzingán: Ultiman a “El Cocho” en la colonia Lajas de Acapulco; Fiscalía de Michoacán indaga el móvil

Apatzingán, Mich., a 11 de diciembre de 2025.— La violencia volvió a sentirse en las calles de Apatzingán luego de que la noche de este miércoles un hombre identificado como Samuel, conocido en la zona como “El Cocho”, fuera ultimado a balazos en plena vía pública.

El ataque ocurrió en el cruce de Gabriel Gavira y Gertrudis Sánchez, en la colonia Lajas de Acapulco, donde vecinos reportaron una ráfaga de detonaciones que de inmediato desató el pánico entre las viviendas cercanas. Al salir, algunos residentes alcanzaron a ver a un hombre tendido sobre el pavimento y a varios sujetos huyendo a toda velocidad.

Elementos policiales y paramédicos acudieron minutos después, pero solo pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos de vida. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores.

De acuerdo con las primeras indagatorias, “El Cocho” habría sido sorprendido por sus agresores, quienes dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar sin dejar rastro. Hasta ahora, no se ha establecido el motivo del homicidio ni se han dado a conocer pistas sobre los responsables.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el hecho y determinar si el crimen estaría relacionado con actividades delictivas o con conflictos personales.