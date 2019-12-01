Recupera la Policía Morelia un vehículo robado en la colonia Fovissste Acueducto

Recupera la Policía Morelia un vehículo robado en la colonia Fovissste Acueducto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 21:05:05
Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- Como resultado de una rápida y oportuna acción llevada a cabo por personal de la Policía Morelia, se logró la recuperación de un vehículo robado.

Sobre el particular se informó que tras recibir el reporte, se implementó un dispositivo de búsqueda y localización inmediato en distintas zonas de la ciudad. 

Gracias a la estrecha coordinación entre el C4 y C5, se permitió generar un cerco digital con el propósito de evitar que la camioneta abandonara la ciudad. Al intensificar la búsqueda, se localizó el vehículo en la colonia Fovissste Acueducto. 

Cabe señalar que desde el primer momento, Policía Morelia brindó asistencia y acompañamiento a las víctimas del delito, por lo que al dar aviso de la localización y recuperación de la camioneta, personal policial trasladó a las víctimas para hacer entrega del vehículo en el lugar. Asimismo, se les brindó apoyo y asesoría para acudir ante la autoridad competente a realizar la denuncia correspondiente.

Noventa Grados
