Mauricio Kuri confía en que avance propuesta de la Reforma Judicial
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 21:53:53
Querétaro, Querétaro, a 4 de febrero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confía en que haya acuerdos entre los legisladores sobre la propuesta que enviará al Poder Legislativo local para la reforma al Poder Judicial, la cual deberá contemplar las necesidades y condiciones propias de la entidad.

“Están platicando con todos ellos, es una reforma muy plural que el estado necesita para poder seguir siendo punto de referencia en certidumbre juicio y entrarían los municipios y también la justicia cívica”, dijo.

Aunque no quiso ahondar más para evitar malas interpretaciones sobre las propuestas que enviará, aseguró que los legisladores de todas las fracciones políticas tendrán tiempo para poder analizar estas reformas.

“Es mucho el tema de los medios alternativos de controversia, que los jueces estén más preparados, ojalá que si y confío en la legislatura y en el sentido de buscar lo mejor para Querétaro”.

