Detienen al director de Seguridad Pública Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por su presunta participación en el delito de secuestro

Detienen al director de Seguridad Pública Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por su presunta participación en el delito de secuestro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 22:04:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, a 4 de febrero de 2026.- Por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvo a Juan Diego “N”, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública Municipal en Tlaltenango de Sánchez Román.

Aunque la Fiscalía de Zacatecas no ha brindado información detallada y ha mantenido hermetismo en torno al caso, se confirmó que el pasado viernes 30 de enero el presidente municipal, Francisco Delgado Miramontes, ordenó la suspensión temporal de Juan Diego “N” de su cargo. En su lugar, se designó a un “encargado” de la corporación policial, sin que se diera a conocer públicamente el nombre de la persona que asumiría dicha responsabilidad.

Posteriormente, la noche del lunes 2 de enero, agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo un operativo en la cabecera municipal, donde cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan Diego “N”. El ex funcionario fue detenido en el interior de su domicilio, acusado penalmente del delito de secuestro agravado.

Tras la captura del ex director de la policía municipal, el alcalde Francisco Miramontes Delgado emitió una breve declaración a medios locales, en la que se refirió a la acción judicial emprendida contra quien fuera su colaborador: “Yo soy muy respetuoso con las instituciones, ahorita no puedo ahondar mucho en el tema, porque vuelvo a decir, soy respetuoso, pero sí lo digo: nadie es culpable, hasta que se demuestre lo contrario. Ya en su momento, mañana o pasado mañana, se van a ver las cosas…”.

Hasta la tarde de este miércoles, el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, no había emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso del ex titular de Seguridad Pública de Tlaltenango de Sánchez Román.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuerpo mutilado de una mujer desaparecida en Michoacán: Paola Jazmín fue localizada en bolsas en carretera de Tingüindín
Aseguran arsenal de alto poder, munición y una blindada de fábrica en límites de Michoacán con Jalisco
Detienen al director de Seguridad Pública Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por su presunta participación en el delito de secuestro
Joven fallece prensado en una maquinaria agrícola en Texoloc, Tlaxcala
Más información de la categoria
Aseguran arsenal de alto poder, munición y una blindada de fábrica en límites de Michoacán con Jalisco
Lo defendieron en público, lo cerraron en silencio: Senado clausura su exclusivo salón de belleza tras escándalo; gastó cientos de miles en insumos, revelan documentos 
Mauricio Kuri confía en que avance propuesta de la Reforma Judicial
Corridos, violencia y aislamiento institucional: por capricho de Alcaldesa, Cuitzeo queda sin respaldo de turismo para fiestas en medio de crisis de seguridad
Comentarios