Joven fallece prensado en una maquinaria agrícola en Texoloc, Tlaxcala

Texoloc, Tlaxcala, a 4 de febrero de 2026.- Un joven de 21 años perdió la vida de manera trágica tras sufrir un accidente mientras operaba una empacadora de zacate en el municipio de Texoloc, Tlaxcala. El incidente se registró en un predio agrícola ubicado en el Barrio de La Cueva.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, identificado como Matías “N”, habría caído de forma accidental dentro de la maquinaria agrícola que se encontraba en funcionamiento, lo que provocó que quedara prensado y sufriera lesiones fatales.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, informando que un trabajador había sido atrapado por una trilladora y presentaba desprendimiento de la cabeza. Al sitio acudieron paramédicos y personal de la Cruz Roja, quienes tras valorar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos del Servicio Médico Forense llevaron a cabo las labores necesarias para recuperar los restos que permanecían atrapados en el equipo agrícola. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la Fiscalía General del Estado, donde se realizarían los procedimientos correspondientes antes de ser entregado a sus familiares.