Joven fallece prensado en una maquinaria agrícola en Texoloc, Tlaxcala

Joven fallece prensado en una maquinaria agrícola en Texoloc, Tlaxcala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 21:30:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Texoloc, Tlaxcala, a 4 de febrero de 2026.- Un joven de 21 años perdió la vida de manera trágica tras sufrir un accidente mientras operaba una empacadora de zacate en el municipio de Texoloc, Tlaxcala. El incidente se registró en un predio agrícola ubicado en el Barrio de La Cueva.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, identificado como Matías “N”, habría caído de forma accidental dentro de la maquinaria agrícola que se encontraba en funcionamiento, lo que provocó que quedara prensado y sufriera lesiones fatales.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, informando que un trabajador había sido atrapado por una trilladora y presentaba desprendimiento de la cabeza. Al sitio acudieron paramédicos y personal de la Cruz Roja, quienes tras valorar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos del Servicio Médico Forense llevaron a cabo las labores necesarias para recuperar los restos que permanecían atrapados en el equipo agrícola. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la Fiscalía General del Estado, donde se realizarían los procedimientos correspondientes antes de ser entregado a sus familiares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuerpo mutilado de una mujer desaparecida en Michoacán: Paola Jazmín fue localizada en bolsas en carretera de Tingüindín
Aseguran arsenal de alto poder, munición y una blindada de fábrica en límites de Michoacán con Jalisco
Detienen al director de Seguridad Pública Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por su presunta participación en el delito de secuestro
Joven fallece prensado en una maquinaria agrícola en Texoloc, Tlaxcala
Más información de la categoria
Aseguran arsenal de alto poder, munición y una blindada de fábrica en límites de Michoacán con Jalisco
Lo defendieron en público, lo cerraron en silencio: Senado clausura su exclusivo salón de belleza tras escándalo; gastó cientos de miles en insumos, revelan documentos 
Mauricio Kuri confía en que avance propuesta de la Reforma Judicial
Corridos, violencia y aislamiento institucional: por capricho de Alcaldesa, Cuitzeo queda sin respaldo de turismo para fiestas en medio de crisis de seguridad
Comentarios