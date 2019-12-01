En tres municipios de Michoacán asegura Guardia Civil dos motos y una camioneta robada; hay un detenido 

En tres municipios de Michoacán asegura Guardia Civil dos motos y una camioneta robada; hay un detenido 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 17:07:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aseguraron dos motocicletas y una camioneta robadas, además detuvieron a un hombre, hechos registrados en distintos municipios del estado, en coordinación con autoridades locales y federales, durante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 

Primeramente en el municipio de Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Juan N. Álvarez, los oficiales aseguraron una motocicleta, de la marca Yamaha, de color negro, modelo 125, la cual cuenta con reporte de robo vigente. 

En segundo lugar fue recuperada una camioneta, marca Ford, tipo doble rodado, de color blanco, con placas de este estado, en la brecha que va de Nocupétaro a la localidad de La Calera, la cual fue robada con violencia en la localidad de Zirahuén, en el el municipio de Salvador Escalante. 

Por último, en la colonia Buenos Aires, del municipio de Jacona fue detenido Luis Antonio A. J., de 20 años de edad, quien viajaba en una motocicleta, de la marca Honda, color negro, tipo cargo, al realizarle una revisión de rutina encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios plásticos que contenían en su interior una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal”. 

Los vehículos, la droga y el hombre fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En tres municipios de Michoacán asegura Guardia Civil dos motos y una camioneta robada; hay un detenido 
Cateo en Predio San Pablo permite recuperar cargamento robado en León, Guanajuato
Harfuch viaja a Sinaloa por orden de Sheinbaum; revisará estrategia de seguridad
Tras cateo en Morelia, Michoacán policías aseguran estupefacientes en la Dr. Miguel Silva
Más información de la categoria
Austeridad para los pobres, lujos para los políticos: Destapan reporteros salón de belleza exclusivo en oficinas del Senado; lo habría habilitado Andrea Chávez 
Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump
Destruyen 803 máquinas tragamonedas; representaban más de 9 millones de ingresos mensuales al crimen: Torres Piña
Claudia Sheinbaum, con amplio respaldo ciudadano; encuesta revela 70% de aprobación
Comentarios