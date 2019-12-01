Cambian al titular de la SSP de Colima, tras el homicidio de familiares Mario Delgado

Colima, Colima, a 4 de febrero de 2026.- Tras el asesinato de familiares del secretario de Educación, Mario Delgado, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, informó sobre un relevo en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Mediante la página oficial de Facebook del Gobierno de Colima, la mandataria estatal dio a conocer la salida de Gerardo Romero Santana de la dependencia y el nombramiento del teniente Fabián Ricardo Gómez Calcanéo como nuevo responsable de la SSP.

Con este ajuste, suman cuatro cambios en la Secretaría de Seguridad Pública durante la actual administración. En enero de 2025 fue removido Héctor Alfredo Castillo Báez, quien permaneció en el cargo durante aproximadamente tres años. Antes de él, Manuel Llerandi Ruiz encabezó la dependencia desde el inicio del gobierno de Vizcaíno Silva en noviembre de 2021 hasta septiembre de 2022.

Al anunciar el nombramiento, la gobernadora destacó la trayectoria del nuevo titular y expresó:

"Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo".

Previo a su designación en Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcanéo se desempeñó durante cuatro años como comisario de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.