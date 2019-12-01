Recupera la GC camión robado en Madero, a Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:28:37

Madero, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- Elementos de la Guardia Civil lograron localizar un camión que había sido robado en esta demarcación, la mercancía que transportaba se la llevaron los delincuentes.

Al respecto se informó que elementos de la GC llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en caminos de esta municipalidad.

En un momento determinado fueron alertados del robo de un camión de carga, situación por la que iniciaron un operativo de búsqueda.

Fue sobre la carretera Villa Madero-Acuitzio, que los oficiales de la ley, localizaron abandonado el camión, la mercancía que transportaba fue sustraída por los ladrones.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.