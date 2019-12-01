El morenista Diego "N" tenía a extranjeros y criminales en la nómina de Tequila; regidora asegura tener pruebas

Ciudad de México, a 7 de febrero 2026.- Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, detenido y acusado de extorsión, secuestro y nexos con el crimen organizado, tenía presuntamente a colombianos, michoacanos y miembros de una organización criminal jalisciense en la nómina del municipio.

“En el municipio, en presidencia hay una nómina de gente extranjera, colombianos, gente de Michoacán y gente que no sabemos de dónde vienen pero, pero sabemos que son del cártel”, señaló una servidora pública a las autoridades.

De acuerdo con la orden de aprehensión en su contra, una regidora del Ayuntamiento declaró ante un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que el edil tenía padrinos del crimen organizado y disponía de gente armada para extorsionar a comerciantes y empresarios mediante un sistema de multas ilegales y cierres de negocios.

“Yo quiero que se detenga esta situación porque Diego Rivera es una persona muy peligrosa y tiene padrinos no políticos sino del crimen organizado, es un narco político, quiero ser muy puntual en que Diego Rivera anda armado incluso antes de ser presidente, sabemos que trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación”, relató la mujer.

De igual forma, la regidora municipal aseguró que el edil de extracción morenista, conocido como “El presidente”, brindó seguridad pública al Cártel Jalisco Nueva Generación, desde que fue regidor y titular de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento.

“Yo tengo fotos de él y en este momento la daré quiero advertirles que Diego y Juan están desapareciendo personas por medio de los policías municipales, Diego le dio a la maña seguridad pública desde que fue regidor, él tenía la comisión de seguridad pública”, refirió la mujer de identidad protegida.