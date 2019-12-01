Cae ex funcionario de Cuauhtémoc Blanco; es señalado por corrupción

Cae ex funcionario de Cuauhtémoc Blanco; es señalado por corrupción
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:53:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cuautla, Morelos, a 7 de febrero 2026.- Dionicio Emanuel “N”, director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo en la administración estatal de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024), fue capturado en la ciudad de Cuautla, “por su probable responsabilidad en los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones”.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en un comunicado en el que especificó que el sospechoso fue detenido el pasado 6 de febrero y ese mismo día se le presentó ante un juez especializado de control para que responda por los delitos arriba mencionados.

Cabe señalar que el sospechoso era buscado por la ley desde principios de  marzo del 2025, inclusive se ofrecía una recompensa por mil UMAS a quien aportara “información útil, veraz y oportuna para el cumplimentar la orden de captura”.

Además, en un cateo que se realizó el 13 de marzo de 2025 en el domicilio del ex funcionario, se encontraron restos humanos y rastros de sangre, detalló la FECC.

Es de mencionar que el ahora detenido también fungió como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla de la presente administración municipal que encabeza Jesús Corona (PRD, PAN, PRI y RSP).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae ex funcionario de Cuauhtémoc Blanco; es señalado por corrupción
Recupera la GC camión robado en Madero, a Michoacán
En Zamora, Michoacán detienen a tres en posesión de estupefacientes; hay un menor de edad
Cinco relevos en mandos policiales municipales desde noviembre por solicitud de ediles y nuevos planes de seguridad: SSP
Más información de la categoria
El morenista Diego "N" tenía a extranjeros y criminales en la nómina de Tequila; regidora asegura tener pruebas
Zacapu, el municipio de Michoacán que vive bajo la sombra de la violencia, la opacidad y el colapso de los servicios básicos
“En Apatzingán no hay transformación, hay represión”: Trabajadores llevan protestas contra la alcaldesa Fanny Arreola a conferencia de Claudia Sheinbaum en la capital de Michoacán
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Comentarios