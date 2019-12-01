Cae ex funcionario de Cuauhtémoc Blanco; es señalado por corrupción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:53:08

Cuautla, Morelos, a 7 de febrero 2026.- Dionicio Emanuel “N”, director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo en la administración estatal de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024), fue capturado en la ciudad de Cuautla, “por su probable responsabilidad en los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones”.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en un comunicado en el que especificó que el sospechoso fue detenido el pasado 6 de febrero y ese mismo día se le presentó ante un juez especializado de control para que responda por los delitos arriba mencionados.

Cabe señalar que el sospechoso era buscado por la ley desde principios de marzo del 2025, inclusive se ofrecía una recompensa por mil UMAS a quien aportara “información útil, veraz y oportuna para el cumplimentar la orden de captura”.

Además, en un cateo que se realizó el 13 de marzo de 2025 en el domicilio del ex funcionario, se encontraron restos humanos y rastros de sangre, detalló la FECC.

Es de mencionar que el ahora detenido también fungió como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla de la presente administración municipal que encabeza Jesús Corona (PRD, PAN, PRI y RSP).