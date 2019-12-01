En Zamora, Michoacán detienen a tres en posesión de estupefacientes; hay un menor de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:25:56

Zamora, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- En posesión detención más de cuatro gramos de droga sintética, fueron detenidas tres personas, una de ellas menor de edad, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Al respecto se informó que elementos de la Guardia Civil llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la tenencia de Ario de Rayón.

En un momento determinado tuvieron a la vista a tres personas quienes denotaban actitud sospechosa, situación por la que se les marcó el alto.

Fue al llevar a cabo una revisión entre las pertenencias de Pedro H. R., de 43 años de edad, Jonathan C. D., de 18 años y O. H. C., de 14 años, todos originarios de este municipio, que se encontraron 4.15 gramos de droga sintética.

Con base en lo anterior, los requeridos, la droga y una motocicleta fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.