Cinco relevos en mandos policiales municipales desde noviembre por solicitud de ediles y nuevos planes de seguridad: SSP

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:19:16

Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026. – El Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, informó que, desde el mes de noviembre a la fecha, se han efectuado cinco relevos en mandos policiales municipales en demarcaciones donde existe esquema de mando coordinado con el Estado.

El titular de la SSP señaló que estos movimientos responden principalmente a dos factores, solicitudes directas de los presidentes municipales y la necesidad de implementar nuevos planes de trabajo de seguridad adaptados a las condiciones actuales de cada localidad.

"Llevamos 5 cambios que se han ido generando, principalmente por solicitud, renovación, implementar el nuevo plan de trabajo y ese tema de coordinación con los presidentes", comentó Cruz Medina, reafirmando que estos ajustes buscan optimizar la estrategia de seguridad en coordinación con las autoridades locales.

El secretario apuntó que en próximas semanas, tienen previsto sostener reuniones con diversos ediles para revisar y readaptar la estrategia de seguridad a nivel municipal, asegurando que se busque el mejor perfil para los puestos directivos.

Recordó que en las estructura de mandos en la Guardia Civil también se han hecho cambios .