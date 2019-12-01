Cinco relevos en mandos policiales municipales desde noviembre por solicitud de ediles y nuevos planes de seguridad: SSP

Cinco relevos en mandos policiales municipales desde noviembre por solicitud de ediles y nuevos planes de seguridad: SSP
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:19:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026. – El Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, informó que, desde el mes de noviembre a la fecha, se han efectuado cinco relevos en mandos policiales municipales en  demarcaciones donde existe  esquema de mando coordinado con el Estado.

El titular de la SSP señaló que estos movimientos responden principalmente a dos factores, solicitudes directas de los presidentes municipales y la necesidad de implementar nuevos planes de trabajo de seguridad adaptados a las condiciones actuales de cada localidad.

"Llevamos 5 cambios que se han ido generando, principalmente por solicitud, renovación, implementar el nuevo plan de trabajo y ese tema de coordinación con los presidentes", comentó Cruz Medina, reafirmando que estos ajustes buscan optimizar la estrategia de seguridad en coordinación con las autoridades locales.

El secretario apuntó que en próximas semanas, tienen previsto sostener reuniones con diversos ediles para revisar y readaptar la estrategia de seguridad a nivel municipal, asegurando que se busque  el mejor perfil para los puestos directivos.

Recordó que en las estructura de mandos en la Guardia Civil también se han hecho cambios .

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae ex funcionario de Cuauhtémoc Blanco; es señalado por corrupción
Recupera la GC camión robado en Madero, a Michoacán
En Zamora, Michoacán detienen a tres en posesión de estupefacientes; hay un menor de edad
Cinco relevos en mandos policiales municipales desde noviembre por solicitud de ediles y nuevos planes de seguridad: SSP
Más información de la categoria
El morenista Diego "N" tenía a extranjeros y criminales en la nómina de Tequila; regidora asegura tener pruebas
Zacapu, el municipio de Michoacán que vive bajo la sombra de la violencia, la opacidad y el colapso de los servicios básicos
“En Apatzingán no hay transformación, hay represión”: Trabajadores llevan protestas contra la alcaldesa Fanny Arreola a conferencia de Claudia Sheinbaum en la capital de Michoacán
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Comentarios