Recupera la FGE Michoacán tráileres y remolques robados en la autopista Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 11:03:05

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto 2025.- Como resultado de acciones operativas y tareas de investigación relacionadas con el robo con violencia al sector transportista, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró un inmueble en el que había tráileres y plataformas robadas.

Al respecto se informó que fue luego de recibir denuncias sobre robo con violencia de camiones de carga en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XX), que la FGE inició tareas de investigación al respecto.

Fue con base en ello que se solicitó a un Juez de Control la respectiva orden de cateo, misma que fue obsequiada y con base en ello se aseguraron 7 tractocamiones, 11 remolques, tres vehículos, un contenedor y un dolly, así como aditamentos para desmontar contenedores y herramienta diversa para remarcar vehículos.

Finalmente el inmueble quedó asegurado y lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para los efectos de ley.